الصين تعلن وفاة رئيسها الأسبق جيانغ زيمين عن عمر ناهز 96 عاماً

2022/11/30 | 14:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين اليوم الأربعاء، وفاة رئيسها الأسبق جيانغ زيمين، عن عمر ناهز 96 عاما.وقالت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” إن وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين، كانت بسبب مرض اللوكيميا (سرطان الدم) وفشل العديد من الأعضاء.تجدر الإشارة إلى أن … Readmore

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