مطلوبون بقضايا إرهاب.. إنتربول العراق يسترد متهمين اثنين من سوريا

2022/11/30 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تمكن مفارز الانتربول العراقي من استرداد متهمين اثنين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب من سوريا.

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