2022/11/30 | 14:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4Fx3nej3j7M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يلتقي الرئيس الايراني والمرشد الأعلى في طهران .. في نشرة الـ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يلتقي الرئيس الايراني والمرشد الأعلى في طهران .. في نشرة الـ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).