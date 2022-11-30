إيران تعلن زيادة صادرات الغاز إلى العراق

2022/11/30 | 14:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأربعاء، زيادة في صادرات بلاده من مادة الغاز إلى العراق.

وقال جواد أوجي في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، إنه لحسن الحظ، زادت صادرات الغاز إلى العراق هذا العام بمقدار مليار ونصف المليار متر مكعب مقارنة بالعام الماضي.

وحول استحصال إيران الديون من العراق،قال الوزير: في العام الماضي وهذا العام، تمكنا من الوصول الى جميع المتأخرات المتعلقة بتصدير الغاز إلى العراق، في العام الماضي تلقينا حوالي مليار يورو وفي هذا العام حصلنا على حوالي 1.6 مليار يورو من متأخراتنا.

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