بالصوت والصورة.. تجاوز خفر السواحل الكويتي على الحفارة العراقية

2022/11/30 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

هاجم خفر السواحل الكويتي، اليوم الأربعاء، ملاكات حفارة عراقية في خور عبد الله المياه الإقليمية الرابطة بين العراق والكويت.

وقال وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار إسماعيل تعليقا على مقطع فيديو نشره في صفحته "فيسبوك" تابعته (بغداد اليوم) ان "خفر السواحل الكويتية تجاوز على الحفارة العراقية، ذي قار، قرب العوامة رقم 17 في خور عبد الله داخل الممر الملاحي، مشيرا الى ان "التجاوز لا يزال مستمرا لغاية الان".

ويظهر الفيديو محادثة تلفونية بين خفر السواحل وسائق الحفارة، حيث طالب الجانب الكويتي مغادرة الحفارة المكان التي تتواجد فيه، بذريعة دخولها المياه الإقليمية، فيما رد السائق العراقي على انه لا يأخذ الأوامر من الجانب الكويتي وانه لم يدخل المياه الإقليمية.





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