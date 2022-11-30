بعد قرار تمليك الأراضي.. الخدمات النيابية توجه تحذيراً للحكومة

2022/11/30 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذرت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الأربعاء، من استغلال قرار تمليك الأراضي بالتعدي على المناطق الزراعية والأراضي التابعة للدولة وتجريف مساحات جديدة وتقطيعها وبيعها لأغراض السكن.

وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار مجلس الوزراء بشأن تمليك الأراضي يحل جزء كبير من أزمة السكن، ويحل ملف المناطق الزراعية كما سيقضي على عمليات ابتزاز المواطنين من قبل بعض عناصر القوات الأمنية واخذ الأموال منهم مقابل السماح لهم بإدخال مواد البناء الى تلك المناطق، حيث أن هذا القرار سيجعل من عمليات البناء رسمية واصولية".

وأضافت، أنه "سيكون هنالك استغلال من بعض المتاجرين ببيع الأراضي بعد صدور قرار التمليك بالتعدي على المناطق الزراعية وتجريف مساحات جديدة وتقطيعها وبيعها لأغراض السكن وكذلك التعدي على الأراضي التابعة لوزارات الدولة".

وتابعت المكصوصي، انه "يجب على مجلس الوزراء اصدار توجيهات الى كل وزارة بحماية الأراضي التابعة لها وضمان عدم التعدي عليها من قبل متنفذين".

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على تمليك الأراضي الزراعية، وتعديل تصميمها الأساس في العاصمة بغداد والمحافظات.

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