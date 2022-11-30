تعويض الفلاحين وتعيين البيطريين.. وزير الزراعة يكشف قرارات حكومية جديدة

2022/11/30 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

كشف وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الاربعاء، عن إصدار مجموعة قرارات في جلسات مجلس الوزراء أهمها تعويض الفلاحين في موازنة 2023 ودعم الأسمدة.

وقال العلياوي في مؤتمر صحفي، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة جادة في تنشيط القطاع الزراعي في بابل"، مشيرا إلى أنه "تم إصدار قرارات في جلسات مجلس الوزراء أهمها تعويض الفلاحين في موازنة 2023 ودعم الأسمدة".

واضاف أن "العمل جار على تطوير الجانب الزراعي في بابل ومساعدة الفلاحين"، لافتا إلى أن "العراق يعاني مشكلة شحّ المياه وانخفضت نسبته في دجلة والفرات 50٪، فضلا عن انخفاض نسبة الأراضي المزروعة 70٪".

وأوضح العلياوي أن" التعاون مستمر مع وزارة الموارد المائية لزيادة حصة العراق المائية"، مؤكداً أنه "سنعمل على تعيين الأطباء البيطريين في موازنة 2023".

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