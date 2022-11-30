ابن شقيقة خامنئي لـ

2022/11/30 | 14:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محمود مرادخاني، ابن شقيقة المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، إنه لا يملك معلومات عن شقيقته فريدة التي ألقت لسلطات الإيرانية القبض عليها عقب انتقادها للنظام في مقطع فيديو.

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