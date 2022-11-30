العراق يلغي شرط بطاقة التلقيح الدولية للمسافرين (وثيقة)

2022/11/30 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء،

إلغاء طلب بطاقة التلقيح الدولية من

المسافرين وجعل ارتداء الكمامة

اختيارياً اعتبارا من الغد.

وبحسب وثيقة صادرة من وزارة حصلت عليها

وكالة نون الخبرية، فإنه تقرر "عدم

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