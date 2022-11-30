2022/11/30 | 14:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6FFi5LTpY5g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المطاعم الشعبية والبسطيات.. نظافة واقبال - 52 دقيقة - الحلقة ٣٨) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المطاعم الشعبية والبسطيات.. نظافة واقبال - 52 دقيقة - الحلقة ٣٨) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).