2022/11/30 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة في مصر، عن مفاجأة تقول إن محمد صلاح، مهاجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، تعرض إلى التهديد بالقتل.وأوضح عامر أن صلاح تلقى تهديدات بالقتل وذلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول رياضي في مصر: محمد صلاح تلقى تهديدات بالقتل المركز الخبري الوطني.

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