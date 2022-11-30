خلفا لبيلوسي.. توقعات بفوز جيفريز بقيادة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي

2022/11/30 | 15:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يجري النواب الديمقراطيين في مجلس النواب انتخاباتهم على المناصب القيادية، الأربعاء، ويتوقع أن يخلف رئيس المجموعة الحزبية لمجلس النواب الحالي، حكيم جيفريز من نيويورك، نانسي بيلوسي كزعيم للأقلية الديمقراطية بالمجلس، العام المقبل.

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