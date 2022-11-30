بالتنسيق مع سوريا.. الانتربول العراقي يسترد متهمين اثنين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب

2022/11/30 | 15:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استرد الانتربول العراقي، اليوم الاربعاء، متهمين اثنين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب بالتنسيق مع سوريا.وذكرت وزارة الداخلية، في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “الجهود الأمنية والاستخبارية لمديرية الشرطة العربية والدولية ( الانتربول ) تستمر في تعزيز إجراءاتها القاضية باسترداد المتهمين والمطلوبين للقضاء العراقي وبما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد”.وأضاف […]

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الانتربول العراقي يسترد متهمين اثنين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب أولاً على ايرث نيوز.

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