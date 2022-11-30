اقالة عدد من المدراء العامين في جهاز المخابرات

2022/11/30 | 15:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بإقالة عدد من المدراء العامين في جهاز المخابرات الوطني.

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