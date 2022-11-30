2022/11/30 | 15:20 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقالة أربعة مدراء عامين في جهاز المخابرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/30 | 15:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقالة أربعة مدراء عامين في جهاز المخابرات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقالة أربعة مدراء عامين في جهاز المخابرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).