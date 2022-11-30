2022/11/30 | 15:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: IK5vh0d0_DU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متقاعد من الجيش السابق: أحنه مظلومين ونطالب بإحالتنا على التقاعد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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