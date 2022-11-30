الاتفاق على حل مشاكل النفط والموازنة بغداد واربيل وفق المنهاج الوزاري

2022/11/30 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت اللجنة الوزارية لحل القضايا العالقة مع اقليم كردستان، اليوم الأربعاء، على حل مشاكل النفط والموازنة بغداد واربيل وفق المنهاج الوزاري، وتشكيل لجنة فنية مشتركة للنظر في مجمل القضايا.

وذكر بيان لوزارة تخطيط تلقته (بغداد اليوم) ان "لجنة الامر الديواني 22151 لسنة 2022 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، والمكلّفة بحل القضايا العالقة مع اقليم كردستان، عقدت اجتماعها الاول في بغداد، بحضور وفد اقليم كردستان العراق برئاسة وزير التخطيط في الاقليم دارا رشيد محمود".

وتابع أن "اللقاء الذي سادته الاجواء الايجابية، طرح القضايا العالقة بين الجانبين لاسيما قانون النفط والغاز، والموازنة، وقضايا أخرى، مبينا أن "الجانبين اتفقا على ان يتم معالجة القضايا العالقة، وفقا لما نص عليه الدستور العراقي، والمنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، الذي صوّت عليه مجلس النواب".

ونوه الى ان "الاجتماع تمخض عن تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في مجمل القضايا التي ستناقشها اللجنة على ان تتواصل الاجتماعات واللقاءات المشتركة خلال الايام المقبلة، للوصول الى معالجات جذرية لجميع هذه القضايا".

يشار الى ان اللجنة المشكّلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، تضم في عضويتها وزيري النفط والمالية، ورئيسي ديوان الرقابة المالية وهيأة المنافذ الحدودية والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة الى مدير شركة سومو.

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