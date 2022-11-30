إقالة مدراء عامين في جهاز المخابرات العراقي

2022/11/30 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، باقالة عدد من المدراء العامين في جهاز المخابرات العراقي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم إقالة 4 مدراء عامين في جهاز المخابرات العراقي".

واضاف أن "أمر الإقالة شمل كلا من مدير عام الفنية في جهاز المخابرات، مدير عام الإدارية في الجهاز، مدير المراقبة في الجهاز، بالاضافة الى مدير الامن في جهاز المخابرات".

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