بينها كربلاء.. مراتب تنافسية لـ 21 جامعة عراقية في تصنيف التايمز العربي

2022/11/30 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي، اليوم الاربعاء، انضمام إحدى

وعشرون جامعة عراقية ضمن تصنيف التايمز

للجامعات العربية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "تصنيف التايمز أصدر نتا

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