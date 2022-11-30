فرص العبور لدور الـ 16.. تونس تحتاج معجزة ومصير السعوديين بأقدامهم

2022/11/30 | 15:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون المنتخبان العربيان تونس والسعودية، الأربعاء، على موعد مع التاريخ إذا تأهلا إلى دور الـ16 في إطار المرحلة النهائية من مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

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