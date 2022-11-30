الدفاع المدني: مكافحة حريق اندلع داخل مجمع تجاري في النجف الأشرف

2022/11/30 | 15:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن مكافحة حريق اندلع داخل مجمع تجاري في النجف الأشرف.

وقالت المديرية في بيان ان “فرق الدفاع المدني استنفرت لمكافحة حادث حريق اندلع داخل مجمع للأدوات الاحتياطية في النجف الأشرف”.

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