إقالة عدد من المدراء العامين في جهاز المخابرات

2022/11/30 | 15:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افاد مصدر امني اليوم الاربعاء، باقالة عدد من المدراء العامين في جهاز المخابرات.

وذكر المصدر ان “الاقالة في جهاز المخابرات شملت كل من مدير عام الفنية في جهاز المخابرات ومدير عام الإدارية اضافة الى مدير المراقبة في الجهاز”.

واضاف ان “الاقالة شملت ايضا مدير الامن في جهاز المخابرات”.

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