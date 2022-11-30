2022/11/30 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء،

باندلاع حادث حريق داخل مجمع لبيع

المواد الاحتياطية للسيارات، في محافظة

النجف.

وقال المصدر، إن "حادث حريق اندلع داخل

مجمع لبيع المواد الاحتياطية للسيارات

في حي الصناعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف.. حريق في حي الصناعي وخمسة فرق إطفاء تحاصر النيران (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف.. حريق في حي الصناعي وخمسة فرق إطفاء تحاصر النيران (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).