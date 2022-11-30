بعثت ملايين الرسائل النصية.. الاعلام والاتصالات تنوه بشأن قرار إلغاء ضريبة بطاقات التعبئة

2022/11/30 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الإعلام والاتصالات،

الاربعاء، ارسال ملايين الرسائل

الترويجية لهواتف المواطنين حول إلغاء

ضريبة بطاقات تعبئة الهاتف النقال.

وتضمنت الرسائل، بحسب بيان للهيئة

وتلقته وكالة نون الخبرية، تأكيدات

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