همسة ماجد ترد عبر (بغداد اليوم) على أنباء صدور قرار بالسجن لمدة 6 أشهر:

2022/11/30 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت الفنانة همسة ماجد، اليوم الأربعاء، توضحا للرأي العام بشأن حقيقية صدور حكم قضائي بسجنها لمدة ستة أشهر، بسب الاعتداء على محامية.

وقالت ماجد في تصريح لـ(بغداد اليوم): "أنا قوية ولا أحد يستطيع النيل مني والشكر لقضائنا العادل".

وكشف مصدر قضائي، اليوم، عن صدور قرار يقضي بالسجن 6 اشهر بحق الفنانة همسة ماجد جراء تهديد محامية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "قرارا قضائيا صدر بحق الفنانة والإعلامية (همسة ماجد)، يقضي بالسجن لمدة 6 أشهر"

وأضاف المصدر أن "القرار صدر على خلفية تهديدها لمحامية، مع وقف التنفيذ فضلا عن دفع غرامة مالية".

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