2022/11/30 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

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استعدادا لخليجي 25 في البصرة .

سلطـة الطيـران المـدني العراقـي تبحث سبل تقديم الدعم لمطار البصرة الدولي

بحث رئيس سلطة الطيران المدني العراقي السيد عماد عبد الرزاق الأسدي ، اليوم الأربعاء ، مع مدير مطار البصرة الدولي، وبحضور معاون رئيس السلطة الكابتن أمجد الجبوري ومدراء الأقسام المعنية في السلطة لتقديم الدعم اللازم أمام شركات الطيران العاملة في مطار البصرة الدولي ومنحها التسهيلات الضرورية من أجل إنجاح البطولة .

مـؤكداً : أن السلطة عازمة على تقديم ما بوسعها من جهود وأعمال لجميع شركات الطيـران التي ستقل المنتخبات المشاركة ، من خلال توفير أهم المتطلبات والكوادر للجهات الساندة في المطار بغية تقديمها افضل الخدمات الأساسية للمنتخبات والمشجعين الذين سيشاركون في بطولة خليجي 25 …

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سلطـة الطـيران المـدني العراقـي

الإعلام والاتصال الحكومي

الأربعاء - 30 تشرين الثاني -2022

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