2022/11/30 | 16:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zNs5AqMQdds

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفاله والمكوار الي حارب بيها جده الانكليز) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفاله والمكوار الي حارب بيها جده الانكليز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).