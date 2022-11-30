النزاهة: استقدام وزير النقل الأسبق في قضية تزويد الطائرات بالوقود

2022/11/30 | 16:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن صدور أمر استقدام بحق وزير النقل الأسبق؛ لـ"إحداثه عمداً ضرراً" بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها. وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، إن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمراً باستقدام وزير النقل الأسبق، في قضية المخالفات المنسوبة له في عقود تزويد طائرات الخطوط الجوية العراقية بالوقود في المحطات الخارجية". وأوضحت الدائرة، أن "الوزير لم يقم بواجباته الوظيفية التي تقتضي "بذل العناية المعتادة واللازمة" بخصوص عملية شراء وقود الطائرات في بعض المحطات الخارجية، وفقا لأسعار النشرة العالمية بالشكل الذي يؤمن حماية المال العام ويحقق المصلحة العامة".

وأضافت، أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

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