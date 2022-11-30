أحدها السيارات.. البيئة: أربعة أسباب وراء تلوّث الهواء في العراق

2022/11/30 | 16:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت وزارة البيئة، الأربعاء، أربعة أسباب لتلوّث الهواء في العراق، مشيرةً إلى سعيها لإصدار تشريعات تتوافق مع اتفاقية باريس.

وقال مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، عيسى الفياض، إن "تلوث الهواء في العراق يرجع إلى أسباب عدّة، منها: احتواء المحافظات النفطية على نسبة تلوث عالية نتيجة عمليات الاستخراج"، مبيناً أن "وزارة النفط لديها مشاريع استثمار للغاز المصاحب وبالتالي سيقلل التلوث بشكل كبير".

وأضاف الفياض، أن "السبب الآخر للتلوث هو أعداد السيارات الكبيرة الموجودة في البلاد، إذ أن العراق يفتقد لوسائل النقل الجماعي، إضافة إلى عدم وجود استخدام عال للسيارات الكهربائية (الهايبرد)، فضلاً عن عدم التزام بعض المعامل والمصانع التي تكون قريبة للمدن، وكذلك زحف المدن بالقرب من مواقع المصانع".

وتابع: "أبرز الأسباب هو وجود خلل في قانون البيئة، حيث إن القانون لم يتطرق لموضوع الحمل البيئي، ولم يحدد بعد المسافة بين معمل وآخر، لذلك نجد الكثير من المعامل قريبة من بعضها".

وأشار إلى أن "الوزارة تحاول تغيير التشريعات، وتعمل على إدراج تشريعات تتوافق مع اتفاقية باريس لتغيير المناخ"، مؤكداً أن "الحكومة العراقية جادة بموضوع مواجهة تغير المناخ".

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