التربية النيابية: سعر السلة الواحدة من التغذية المدرسية لا يتجاوز الـ70 سنتاً

2022/11/30 | 16:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تنسق لجنة التربية النيابية مع وزارة التربية لشمول المناطق النائية والريفية بمشروع التغذية المدرسية للعام الدراسي 2022 ــ 2023، مشيرة إلى أن المشروع يحظى بدعم منظمة التغذية العالمية ويتوقف تنفيذه على توفر التخصيص المالي.

وقالت رئيسة اللجنة زيتون الدليمي، إن "تنسيقاً تم مع وزارة التربية لشمول المناطق النائية والريفية والفقيرة بحسب موازنة 2023 بمشروع التغذية المدرسية"، بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية.

وتابعت، أن "المشروع يعد حافزاً حقيقياً لتقليل تسرب التلاميذ من المدارس وتشجيعاً لهم على استمرارهم بالدراسة، بالإضافة إلى تحقيق الجانب الصحي للتلاميذ، لا سيما أن السلة الغذائية ستضم مواد طبيعية وبروتينات تعزز النشاط الذهني والفكري وتزيد من فهم التلاميذ للمعلومات التي يتلقونها من المعلمين إلى جانب دعم الجهاز المناعي للتلميذ".

ولفتت إلى أن "سعر السلة الواحدة لا يتجاوز الـ 70 سنتاً، متضمنة مادة الجبن والصمون والبسكويت المدعم، إضافة إلى بعض أنواع الفواكه مثل الموز والتفاح، فضلا عن المياه المعدنية"، منوهة بأن "موعد انطلاقه مرتبط بتوفير التخصيصات المالية".

وأشارت رئيس لجنة التربية النيابية، إلى أن "منظمة التغذية العالمية تدعم المشروع بالتعاون مع وزارات الزراعة والتربية والصحة والتجارة والتخطيط، لتوفير السلة الغذائية وفحصها".

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