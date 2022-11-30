2022/11/30 | 16:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أعطى هوية جديدة تمامًا لأفق مدينة الكويت..وهو أول ما يلفت الانتباه لدى النظر إلى المدينة من مسافة بعيدة"، هذا ما قاله المصور اللبناني، رامي خير، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، عن "برج الحمراء"، أطول ناطحة سحاب في الكويت.

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