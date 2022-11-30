بلينكن يتعهد بدعم الناتو لأوكرانيا في ظل الهجمات الروسية

2022/11/30 | 16:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن حلف شمال الأطلسي سيتخذ تدابير للتأكد من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يأخذ العالم رهينة لسلاح الطاقة، واصفا الهجوم المتواصل على البنية التحتية وشبكة الكهرباء في أوكرانيا بـ"الوحشي".

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