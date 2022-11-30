المالية توجه دعوة الى مجلس الخدمة بشان استمارة تعيين حملة الشهادات العليا والاوائل

2022/11/30 | 16:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة المالية ، الاربعاء، تواصل اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل.

وقالت الوزارة في بيان “تود وزارة المالية ان توضح للراي العام استمرارها وبجهود استثنائية لإنجاز اجراءات تعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا ، إذ وجهت وزير المالية طيف سامي في وقتٍ سابق إستئناف الدوام ليومي الجمعة والسبت الماضيين ، لغرض اكمال كافة متطلبات استحداث الدرجات الوظيفية لشريحة حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل بحسب السياقات المعمول بها لدى دائرة الموازنة وتم تسليم الكتب المنجزة للوجبات الثلاث الى مخول مجلس الخدمة الاتحادي “.واشارت الوزارة الى انها “انجزت خلال الايام السابقة ، اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية والتوزيع للفئات المشمولة بعدد ٣٩٤٣٤ وبواقع ١٩٠٩٤ البكالوريوس و ١٧٣٠٩ للماجستير و ٣٠٣١ للدكتوراه “.ودعت الوزارة مجلس الخدمة الى “إتباع السياقات القانونية المتعارف عليها والاسراع بإطلاق استمارة التعيين لهذه الشريحة وبشكل تدريجي، ريثما يتم الانتهاء من اكمال كافة اعداد المشمولين باستحداث الدرجات تجنبا لحالات التأخير الغير مبررة “.

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