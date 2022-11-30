التربية النيابية تطالب بإجراء تحقيق عاجل بحادثة اقتحام ثانوية في كربلاء

2022/11/30 | 16:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة التربية النيابية ، الاربعاء، بإجراء تحقيق عاجل بحادثة اقتحام ثانوية في كربلاء .

وقال عضو اللجنة محمود القيسي في بيان “تابعنا بكثير من الأسف أنباء اقتحام عدد من الشباب الذين يحملون الهراوات والعصي والحجارة لثانوية البيان في منطقة الإبراهيمية بكربلاء، واعتدائهم على ملاكاتها التدريسية وطلبتها بالضرب والكلام الجارح”، مبينا إننا إذ نستنكر وندين هذه الأفعال الهمجية وغير الأخلاقية والمهينة لأقدس مهنة.

وطالب القيسي وزارة التربية “بإجراء تحقيق عاجل بالحادثة وإعلان النتائج للرأي العام ليتم محاسبة هؤلاء على اقتحامهم للمدرسة من أجل منع تكرار مثل هذا الحادث المسيء إلى سمعة العملية التربوية في العراق”، مؤكدا وكنا قد نوّهنا خلال لقائنا معالي وزير الداخلية قبل يومين بضرورة توفير عناصر الحماية الأمنية؛ لكل المدارس على امتداد خارطة البلاد.

وشدد على ضرورة تفعيل قانون حماية المعلم حفاظًا على العملية التربوية وصيانة لقدسية هذه المهنة.ونأمل من قواتنا الأمنية التدخّل لمنع تكرار هذا الفعل المشين، مع ضرورة محاسبة المتورطين والضرب بيد من حديد ضد كل من تسوّل له نفسه اقتحام المدارس والاعتداء على مدرّسيها وطلبتها وترويعهم.

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