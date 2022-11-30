وزارتا الموارد المائية والزراعة تقرران زيادة المساحة الزراعية للموسم الحالي

2022/11/30 | 16:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس وزير الموارد المائية، المهندس عون ذياب عبد الله، اليوم الاربعاء، اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والزراعة، للنظر بتوسعة الخطة الزراعية الشتوية لهذا العام، بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء، والذي حدد إعادة النظر بالخطة الزراعية الشتوية بعد يوم 11/25، في ضوء المستجدات للموقف المائي.واتفقت الوزارتان، بحسب بيان […]

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