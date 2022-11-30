2022/11/30 | 17:10 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 30 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفادت وسائل إعلام بأن انفجارا وقع، الأربعاء 11/30/2022، في السفارة الأوكرانية...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام: انفجار في السفارة الأوكرانية بمدريد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ظهرت المقالة وسائل إعلام: انفجار في السفارة الأوكرانية بمدريد أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام: انفجار في السفارة الأوكرانية بمدريد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام: انفجار في السفارة الأوكرانية بمدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).