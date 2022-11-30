وسائل إعلام: انفجار في السفارة الأوكرانية بمدريد

2022/11/30 | 17:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفادت وسائل إعلام بأن انفجارا وقع، الأربعاء 11/30/2022، في السفارة الأوكرانية...

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