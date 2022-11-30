2022/11/30 | 17:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إنجاز استحداث الدرجات الوظيفية لأكثر من 39 ألفاً من حملة الشهادات العليا والأوائل. وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إنها “تود أن توضح للراي العام استمرارها وبجهود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة المالية تعلن استحداث آلاف الوظائف وتوجه دعوة لمجلس الخدمة: اطلقوا الاستمارة المركز الخبري الوطني.

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