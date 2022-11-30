كربلاء .. وكالة نون الخبرية تنشر تسعيرة المولدات الاهلية لشهر كانون الاول 2022

2022/11/30 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الحكومة المحلية في كربلاء،

الأربعاء، تسعيرة أجور المولدات

الاهلية لشهر كانون الأول 2022.

وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها وكالة نون

الخبرية، فان سعر الامبير للخط الذهبي

4000 دينار مقابل تشغل متواصل

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