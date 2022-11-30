التربية تنأى بنفسها عن حادثة

2022/11/30 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة التربية اليوم الاربعاء، علاقة الملاك التربوي بأحداث "ثانوية البيان" في محافظة كربلاء، وذلك بعد انتشار مقططع فيديو اظهر اقتحام مجموعة كبيرة من الاشخاص المدرسة وهم يحملون "العصي" وانهالوا بالضرب على اشخاص، دون وجود تفاصيل واضحة عن القضية.

وقال بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي للتربية وتلقته (بغداد اليوم)،إن "الحرم المدرسي مقدس، و لابد من الحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية وإبعادها عن المشاكل التي قد تحدث بين الحين والآخر، فضلاً عن الحفاظ على ارواح ابنائنا الطلبة والملاكات التدريسية الذين هم امانة في اعناقنا".

واعرب وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، عن "تقديرهُ وشكرهُ للأجهزة الأمنية في المحافظة بكافة صنوفها، لسرعة استجابتهم ومعالجة الحادثة واعتقال المسببين لذلك"، مؤكدا ان "الوزارة ستبقى مدافعة عن حماية الحرم المدرسي وقدسيته من أي تجاوز".

ويأتي نفي التربية عن علاقة الشجار بالملاك التربوي بعد معلومات تحدثت عن ان الهجوم طال مدرسين في الثانوية، قبل ان تنفي الوزارة ذلك.

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