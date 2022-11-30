إقالة قائد عمليات كركوك الفريق علي الفريجي وتكليف اللواء جبار نعيمة بدلاً عنه

2022/11/30 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإقالة قائد عمليات كركوك الفريق الركن علي الفريجي، وتكليف اللواء جبار نعيمة بدلاً عنه.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "أوامر صدرت بإقالة الفريق الركن علي الفريجي من قيادة عمليات كركوك".

وأشار إلى "تكليف اللواء الركن جبار نعيمة الطائي، قائداً لعمليات كركوك خلفاً للفريجي".

وفي آذار 2021، تولى الفريجي مهامه قائدا لعمليات كركوك خلفا للفريق الركن سعد حربية.

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