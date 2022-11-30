مجلس الخدمة يصدر بياناً بخصوص انتهاء اختبارات المؤهلين للتوظيف

2022/11/30 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، بياناً بخصوص انتهاء اختبارات المؤهلين للتوظيف.

وقال إعلام مجلس الخدمة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "التزاماً منا نحن مجلس الخدمة العامة الاتحادي رئاسةً وأعضاءً وملاكا بإحقاق الحق وتحقيق العدالة في توزيع فرص العمل وانطلاقا من المحددات الدستورية والتزاماتناالقانونية ‏ والمهنية وتنفيذا لمشروع مجلس الخدمة العامة الاتحادي في ترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية في الحصول على التعيين ،أنهى مجلس الخدمة العامة الاتحادي المرحلة الثانية من برنامج التوظيف الالكتروني للمشمولين بأحكام المادة (1خامسا) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 المعدل للكليات الساندة ، ووفقا لاحتياجات وزارة الصحة لعام 2022 والتي بلغت درجاتها الوظيفية 3791 درجة و تم اعتمادها من قبل مجلسنا بغاية الشفافية والوضوح".

وأضاف "وبعد انتهاء المرحلة الأولى من التوظيف، تم إعلان عدد المؤهلين، وانتقل المجلس الى المرحلة الثانية الخاصة بالاختبارات الالكترونية وبلغ عدد المؤهلين للاختبار ما يقارب 7439 وبلغ عدد الحضور 6905 وعدد الغياب 534".

وأوضح ان "عملية الاختبار قد تمت في مختبرات الجامعات العراقية ( بغداد، المستنصرية، العراقية، التكنولوجية، بابل، ديالى، كركوك، الانبار، تكريت، الموصل، التقنية الشمالية، البصرة، كربلاء، الكوفة، القادسية، واسط، المثنى، ميسان، ذي قار، التقنية الجنوبية) وبمعدل 4 شفتات كمعدل عام و٣ شفتات كحد أدنى و10 شفتات كحد أعلى وخلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقة 28 -29 112022".

وتابع أنه "تم إعلام المتأهلين بموعد وتاريخ الاختبار عن طريق االبريد الالكتروني الخاص بهم ومن خلال رابط تم نشره مسبقا في المواقع الالكترونية الخاصة بالمجلس"، مبينا انه "سيتم إعلان نتائج القبول في الأيام القادمة لغرض المصادقة عليها لإكمال اجراءات المباشرة للمقبولين".

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