2022/11/30 | 17:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y0U0XeMQzhE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | اذا هاي مثل ذيج خوش حكومة وخوش ديج | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | اذا هاي مثل ذيج خوش حكومة وخوش ديج | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).