2022/11/30 | 17:32 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء الركن جبار الطائي قائداً لعمليات كركوك خلفاً للفريق علي الفريجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/30 | 17:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء الركن جبار الطائي قائداً لعمليات كركوك خلفاً للفريق علي الفريجي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء الركن جبار الطائي قائداً لعمليات كركوك خلفاً للفريق علي الفريجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).