حريق داخل مجمع تجاري في النجف

2022/11/30 | 17:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الدفاع المدني استنفرت للمكافحة.

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