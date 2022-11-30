2022/11/30 | 17:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوبلت هزيمة إيران في كأس العالم 2022 بقطر، أمام الولايات المتحدة بهتافات واحتفالات في طهران ومدن إيرانية أخرى، مساء الثلاثاء، حيث أشاد المتظاهرون بخروج إيران من البطولة باعتباره ضربة للنظام الحاكم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإيرانيون يحتفلون بهزيمة منتخبهم أمام أمريكا بالمونديال وسط مخاوف بشأن مصير اللاعبين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإيرانيون يحتفلون بهزيمة منتخبهم أمام أمريكا بالمونديال وسط مخاوف بشأن مصير اللاعبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).