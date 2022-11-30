2022/11/30 | 17:44 - المصدر: realme

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة realme تكشف النقاب عن جهاز realme C30s الجديد مع مستشعر بصمات الأصابع المثبت على الجانب بسعر يبدأ من 79 دولار

العراق، 30 نوفمبر 2022 - كشفت شركة realme، العلامة التجارية الرائدة للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، اليوم أحدث إضافتها إلى عائلة سلسلة C، وهي جهاز realme C30s.



يتميز جهاز C30s ببطارية ضخمة في جسم فائق النحافة وخفيف الوزن للغاية، وهو الهاتف الذكي الوحيد ضمن هذه الفئة الذي يأتي مزودًا بمستشعر بصمة الإصبع الجانبية.

تم تصنيع سلسلة realme C لتوفير أفضل الميزات لأولئك المستخدمين الذين يختارون الهواتف الذكية الرخيصة.



تتفهم شركة realme الاحتياجات المتنوعة لدى مستخدميها والخلفيات المتنوعة التي يأتون منها.



وقد سعت شركة realme دائمًا لجلب وإضافة ميزات مبتكرة أكثر إلى سلسلة C، وتضم سلسلة realme C بعضًا من أفضل الهواتف الذكية المناسبة للمستخدمين.



يعد realme C30s أحدث جهد عملت عليه الشركة لإنشاء منتج يدمج بشكل مثالي بين التصميم والتكنولوجيا، وسيحظى هذا الهاتف الذكي بالتقدير والإعجاب مثل أسلافه.

يعد مستشعر بصمة الإصبع الجانبي أحد الميزات الرئيسية في realme C30s

نظرًا لكونه الهاتف الذكي الوحيد في هذه الفئة الذي يأتي مع هذه الميزة، يمكن لـ realme C30s ان يفتح في غضون 0.58 ثانية فقط ومجهز جيدًا لتأمين معلوماتك الخاصة، مما يوفر طريقة فتح آمنة ومعززة.



بالإضافة إلى ذلك، تعد خوارزمية التعرف على بصمات الأصابع في realme C30s أكثر قوة، مما يضمن دقة أعلى على الرغم من أن منطقة استشعار بصمات الأصابع تبلغ 8 مم * 1.6 مم فقط.

يتميز realme C30s بتصميم متناهي الصغر مانع للانزلاق، ويزن 182 جرامًا فقط، ويتميز بهيكل فائق النعومة مقاس 8.5 ملم، مما يمنحه إحساسًا بالراحة والصلابة في اليد.



يأتي الهاتف الذكي أيضًا مزودًا بشاشة LCD كاملة بحجم 6.5 بوصة، مما يوفر تجربة مشاهدة مميزة للمستخدمين.



تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم في realme C30s 88.7٪، مع ذروة سطوعها عند 400 شمعة.



مدعوم من Unisoc SC9863A

يوفر معالج ثماني النواة realme C30s لمستخدميه تجربة تشغيل سلسة للغاية.



في حين توفر البطارية الضخمة التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير مع وضع التوفير الفائق ساعات طويلة من الترفيه.

مع realme C30s، يحصل المستخدمون على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل بالذكاء الاصطناعي يمكنهم من خلالها التقاط صورهم المثالية.



يحتوي أيضًا على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل لمساعدتك على التقاط أفضل اللحظات التي تقضيها مع أحبائك.

سيكون realme C30s متاحًا للمستخدمين بلونين أزرق مقلم و أسود مقلم، وسيبلغ سعره 79 دولار بسعة (2 جيجابايت + 32 جيجابايت).

عن realme

هي شركة عالمية ناشئة في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية تعمل على إحداث ثورة في سوق الهواتف الذكية و AIoT من خلال تسهيل الوصول إلى التقنيات المتطورة.



حيث توفر مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة التكنولوجيا التي تعكس نمط الحياة العصرية بمواصفات وجودة وتصاميم مميزة للمستهلكين الشباب بأسعار معقولة.

تأسست realme بواسطة Sky Li في عام 2018 وبدافع من روح "Dare to Leap"، وأصبحت realme واحدة من أفضل 5 شركات للهواتف الذكية في 30 سوقًا على مستوى العالم في غضون ثلاث سنوات فقط بحلول نهاية عام 2021.



اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2021، دخلت realme 61 سوقًا حول العالم، بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا وروسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، ولديها قاعدة مستخدمين عالمية تزيد عن 100 مليون مستخدم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع - https://www.realme.com/mea-ar

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