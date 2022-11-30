اكتشاف حقلين لغاز

2022/11/30 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، الأربعاء، أن شركة "أرامكو السعودية" تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي "غير التقليدي" في المنطقة الشرقية.

وجرى اكتشاف حقل "أوتاد" للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غرب حقل الغوار على بعد 142 كيلومترا جنوب غرب مدينة الهفوف بالسعودية، بعد أن تدفق الغاز من بئر (أوتاد-108001) بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم و740 برميلا من المكثفات.

كما تدفق الغاز من البئر (أوتاد -100921) بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و165 برميلا من المكثفات.

وجرى كذلك اكتشاف حقل "الدهناء" للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد 230 كيلومترا جنوب غرب مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر (الدهناء-4) بمعدل 8.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر (الدهناء-370100) بمعدل 17.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و362 برميلًا من المكثفات.

ووفقا لوكالة "واس" أكد وزير الطاقة السعودي أن أهمية هذه الاكتشافات تكمن في تعزيز احتياطيات السعودية من الغاز الطبيعي مما يسهم في دعم استراتيجيات البلاد، وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل.

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