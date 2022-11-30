أسعار النفط ترتفع وخام برنت يتجاوز 87 دولاراً للبرميل

2022/11/30 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

سجلت أسعار النفط العالمية، ارتفاعاً زاد عن 3% لتعبُرَ حاجز الـ 87 دولاراً للبرميل.وبلغت العقود الآجلة من مزيج "برنت" 87.09 دولارا للبرميل، وكانت قد أغلقت أمس عند 84.25 دولاراً.وارتفعت عقود الخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.68% مسجلةً 81.03 دولاراً للبرميل، فيما أغلقت أمس عند 78.02 دولاراً.

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