قرار حكومي بزيادة المساحة الزراعية للموسم الزراعي الحالي 

2022/11/30 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قررت وزارتا الموارد المائية والزراعة، الأربعاء، زيادة المساحة الزراعية للموسم الزراعي الحالي.

وقالت خلية الإعلام الحكومي في بيان، إن "وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، ترأس اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والزراعة، للنظر بتوسعة الخطة الزراعية الشتوية لهذا العام، بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء، والذي حدد إعادة النظر بالخطة الزراعية الشتوية بعد يوم 11/25، في ضوء المستجدات للموقف المائي".

وأضافت أن "الوزارتين اتفقتا، على إضافة مساحة مليون دونم للخطة الزراعية الشتوية المقرّة، لتصبح المساحة الكلية المزروعة بالاعتماد على المياه السطحية (2,500) مليون دونم".

وتابعت أن "ذلك يأتي نتيجة للتحسن النسبي بالواردات المائية نتيجة لتساقط كميات من الأمطار والسيول التي اجتاحت المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية"، لافتةً إلى أن "المجتمعين أكدوا التركيز على المساحات الواقعة على صدور الأنهر والجداول والقنوات الرئيسة".

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