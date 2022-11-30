طبيب روسي يكشف العلاقة بين الأرق والسرطان

2022/11/30 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف الدكتور الكسندر مياسنيكوف ما إذا كان الأرق يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضح في تصريحات نقلتها وسائل اعلام روسية، أن أي مشكلة من مشكلات النوم- قلة النوم أو النوم فترات طويلة- لها نفس الخطورة على الصحة، لأنها تسبب اختلال عملية إنتاج هرمون الغدة الصنوبرية-الميلاتونين.



ونقص هذا الهرمون يرتبط مباشرة بأمراض معينة، وبصورة خاصة بأمراض الأورام، مثل سرطان الثدي وغيره.

ويضيف، لذلك يجب أن ينام الإنسان فترة كافية ليحافظ على صحة جيدة.

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